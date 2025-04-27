Alkollü Sürücü Zincirleme Kazaya Neden Oldu, Babasının Olay Yerinden Götürme Çabası Kameralara Yansıdı

Avcılar'da alkollü sürücü makas atıp zincirleme kazaya neden oldu

Sarhoş baba, alkollü oğlunu olay yerinden götürmeye çalıştı

İSTANBUL - Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda alkollü olduğu öğrenilen sürücü, makas atmaya çalışırken zincirleme kazaya neden oldu. Toplamda 4 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan alkollü gencin sarhoş babasının oğlunu olay yerinden götürmek istediği anlar kameralara yansıdı.

Olay, 22.30 sıralarında Avcılar ilçesi E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücü, trafikte makas atmaya kalkınca zincirleme kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde trafik adeta durdu. Öte yandan genç sürücünün alkollü babası, oğlunu taksiyle olay yerinden götürmeye çalıştığı o anlar kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba, kazaya neden olan alkollü oğlunu olay yerinden götürmek istedi. Babasıyla tartışan genç, "Sen git ben ifade vereceğim, gözünü seveyim bir şu arabaya. İfade vereceğim ben manyak mısın sen" diyerek babasını olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak baba, " Yok öyle bir şey bin şu arabaya" diyerek ısrarına devam etti. Zorlu uğraşın sonunda baba olay yerinden taksiyle uzaklaştırıldı. Alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan 4 otomobil çekiciler yardımıyla yoldan çekilirken, durma noktasına gelen trafik saatler sonra normale döndü.