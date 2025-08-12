Alkollü Sürücü Yayaların Üzerine Aracını Sürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü sürücü, tartıştığı yayaların üzerine otomobilini sürerek yankı uyandırdı. Olayla ilgili sürücü ve iki kuzeni gözaltına alındı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bosna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, alkol etkisindeki sürücü A.Y., ile o sırada yoldan geçen yayalardan E.A. ile O.K arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.Y., içerisinde kuzenleri M.Y. ile M.E.'nin de bulunduğu aracını E.A ile O.K.'nin üzerine sürdü. İhbar üzerine polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde yakalanan A.Y. gözaltına alındı. Olaydan bir süre sonra araçtan inerek başka bölgelere gittiği öğrenilen M.Y. ile M.E.'de kısa sürede yakalandı. Yakalanan M.Y. ve M.E. ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı, gözaltında bulunan A.Y.'nin ise gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

