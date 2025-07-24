Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı, 2 Yaralı

Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı, 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü olarak araç kullanan sürücü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü olay yerini terk etti ve daha sonra maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Sürücünün 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerini terk eden sürücü maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kaza sonrası yaralanan 2 yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerini terk eden sürücü Ö.K. ise bir süre sonra maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Ö.K.'nin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü işlemleri için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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