Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Yaşlı Adamı Yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin yaya geçidinde çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçe merkezi Çetin Emeç Bulvarı ile Türkmen Sokak yol ayrımında meydana geldi. Eski Salı Pazarı tarafından Türkmen Sokağa sapan T.A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yürüyen A.Ç. isimli yaşlı adama çarptı. Kazada yaralanan A.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü T.A.'nın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ