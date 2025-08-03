Alkollü Sürücü, Yasal Sınırda Kurtuldu

Alkollü Sürücü, Yasal Sınırda Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü sürücü 0.50 promil alkolle yasal sınırı tutturarak cezadan kurtuldu. Arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşarken, polis memurlarına teşekkür ettiler.

Aksaray'da uygulamaya takılan alkollü sürücü, 0.50 promil alkollü çıktı. Tam yasal sınırı tutturan ve 1 promil ile cezadan kurtulan sürücü ve arkadaşlarının sevinci kameraya yansıdı.

Olay, Gülağaç ilçesi Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Güven U., şehir merkezi istikametine doğru yola çıktı. Bölgede uygulama yapan trafik ve asayiş ekipleri, Güven U.'nun kullandığı 06 BJ 1628 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Karadenizli sürücü, polis memurunun alkolmetre uzatması üzerine az alkol aldığını söyledi. Bunun üzerine polis memurları sürücüye yasal hakkı olan 20 dakika bekleme süresi verdi. 20 dakika geçtikten sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, tam yasal sınır olan 0.50 promil alkollü çıktı. 1 promil ile cezadan ve ehliyetine el konulmasından kurtulan Karadenizli sürücü arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Sevinçleri kameraya da yansıyan sürücü ve arkadaşları, polis memurlarına yasal haklarını hatırlatıp 20 dakika süre verdiği için teşekkür etti. Kameraya yansıyan o anlar herkesi gülümsetti.

Sürücü Güven U., basın mensuplarına, "Ben hayatımda ilk defa böyle bir şeye düşüyorum. İlk defa alkol almıyorum, öyle değil tabii ki de içmiyorum bu içkiyi yani" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

İsrail'in skandal baskınına Türkiye'den sert tepki
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

İstanbullulara müjde! Tarih verildi, o günlere dikkat
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor

Velilerin yıllardır eleştirdiği uygulama sona eriyor
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi

Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.