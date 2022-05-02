Alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı.

Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.'nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa