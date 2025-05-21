Alkollü Sürücü Yabancı Uyruklu: 'Pişmanım, Bir Daha İçmeyeceğim'

Uygulama noktasında alkollü çıkan şahıs bu kez Türk değil, yabancı uyruklu

Alkollü sürücü:

"Bir daha içmeyeceğim, pişmanım"

BURSA - Bursa'da denetim yapan polis ekipleri, uygulama noktasına girerken yavaşlayan yabancı uyruk plakalı araçtan şüphelenerek durdurdu. Yabancı uyruklu sürücüye yapılan alkol testinde, sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu alkollü sürücü, kameralara ise 'Bir daha içmeyeceğim, pişmanım' dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, uygulama noktasına girerken aniden yavaşlayan 16 MC 3140 plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin Yabancı uyruklu sürücüsü Mohamad Zalat'a yapılan alkol testinde, sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemleri sırasında içtiği alkol şişesini getirerek polis ekiplerine gösteren Mohamad Zalat, işlemlerinden sonra yarım kalan birasını da içmeyi ihmal etmedi. Basın mensubunu gören alkollü yabancı uyruklu sürücü, verdiği röportajda ise 'Bir daha içmeyeceğim, pişmanım' dedi. Alkollü yabancı uyruklu sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü sürücüye 9 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı ise çekici yardımıyla otoparka alındı.