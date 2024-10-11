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Alkollü Sürücü ve Eşinden Polis Ekiplerine Tepki

Alkollü Sürücü ve Eşinden Polis Ekiplerine Tepki
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Sinop'ta trafik denetiminde ters yönden gelen alkollü sürücü ve eşi, polislere zor anlar yaşattı. Eşinin kanser hastası olduğunu öne süren kadın, ceza işlemine sinirlenerek polis ekipleriyle tartıştı.

Sinop'ta gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde ters yönden gelen alkollü bir sürücü ile eşi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, saat 00.40'ta Kefevi Mahallesi Yüksek Kaldırım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin denetimi sırasında ters yönden gelen O.U. (48) hakimiyetindeki 05 AAB 144 plakalı aracı durduran ekipler, sürücüye alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye "alkollü araç kullanmak ve ters yönden gelmekten" 12 bin 878 TL cezai işlem uygulandı.

"Kızların öldürülürken neredeydiniz?"

Ceza işlemine sinirlenen sürücü ve eşi, polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücünün eşi, yüksek sesle bağırarak "Kızlar öldürülürken neredeydiniz!" şeklinde çıkışması şaşkınlık oluşturdu. Kadın, eşinin kanser hastası olduğunu belirterek, "Önümüzdeki aracı neden durdurmadınız? Eşim kanser hastası, bu yapılan çok büyük bir ayıp" ifadelerini kullandı.

"İki duble içtim, yalan konuşmam"

Alkollü sürücü O.U., "Benim evimin önü burası, sen benim arabamı çekemezsin kardeşim!" diyerek polislere çıkıştı. Şahıs, yapılan kontrollerin haksız olduğunu savunarak, "Güvelik kameralarına bakılsın, benim evimin önünden üç tane araba geçti, bir tanesini durdurmadılar ama beni durdurdular. Çünkü arabam 05 plakalı. İki duble içtim, yalan konuşmam, ben yalancı değilim. Kanser tedavisi görüyorum, psikolojim bozuk" şeklinde konuştu.

"Böyle bir adalet yok!"

Sürücünün eşi ise, "Böyle bir dünya yok! Böyle bir adalet yok! Eşime yaptığınız büyük bir saygısızlık. Çocuklar surlardan atılırken neredeydiniz? 10 yaşındaki çocuğum evde beni bekliyor, eşim kanserle mücadele ediyor!" diyerek sinir krizine girdi.

Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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