Alkollü Sürücü ve Arkadaşlarından Polis Memurlarına Saldırı

Alkollü Sürücü ve Arkadaşlarından Polis Memurlarına Saldırı
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Bodrum'da trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, polislerin durdurması sonrası saldırıya uğradı. 2 polis memuru hafif yaralanırken, 3 saldırgan gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulunca ortalık karıştı. 135 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki iki kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 3 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, 34 CYA 639 plakalı otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı. Araçta bulunan E.Y. ve M.Ç. de diğer polis memurlarına fiziki müdahalede bulundu. Takviye ekiplerin hızla olay yerine ulaşmasıyla 3 saldırgan gözaltına alındı. Kısa süreli arbedede 2 polis memuru hafif yaralanırken, araçtaki diğer kişilerin de alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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