Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Daldı: 2 Yaralı

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Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Daldı: 2 Yaralı
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Kocaeli'de 105 promil alkollü olan sürücünün tramvay yoluna daldığı kazada, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Alkollü sürücü tramvay yoluna daldı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de 105 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, otomobili ile tramvay yoluna daldı. Kazada sürücü ile yolcu yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Yapılan kontrollerde 105 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi tramvay yoluna daldı. Direğe çarpan otomobildeki sürücü M.K. ile yolcu D.N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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