Alkollü Sürücü Traktörle Kafeye Daldı

Alkollü Sürücü Traktörle Kafeye Daldı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, traktörle kafenin dış oturma alanına girerek olay çıkardı. Sürücünün manevraları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişede durduğu gibi durmadı... Alkollü sürücü traktör ile kafeye daldı

Sakarya'da oyun sahnelerini aratmayacak olay kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gece saatlerinde traktör ile kafenin dış oturma alanına girdi. Adeta oyun sahnelerini aratmayan anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlginç olay, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki traktör, sahil kenarındaki kafenin dış oturma alanına girdi. Sürücü, masa ve sandalyelerin arasından geçerek kafenin bahçesinde dakikalarca dolaştı. Oyun sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde işletmeye gelen kafe sahibi, dış alanın darmadağın olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi ve hayrete düştü. Yaşanan olayda bazı masa ve sandalyelerin zarar gördü. Sürücünün, olay sonrası kafeye geldiği ve işletme yetkililerine masrafları karşılayacağını söylediği de öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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