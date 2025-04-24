Alkollü sürücü trafikte polisi kaputta sürükledi

İzmir'in Buca içesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, kendisini durduran trafik polisini kaputta yaklaşık 500 metre sürükledi. Başka bir sürücü tarafından durdurulan araç sürücüsü gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Vali Rahi Bey Mahallesi Heykel Meydanı civarında uygulama yapan İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 yaşındaki S.Ş. idaresindeki 35 BSH 971 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Alkol uygulaması yapılacağını anlayan sürücü kaçmak isterken, trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu. Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S. yaklaşık 500 metre kaçtı. Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay anı kamerada, polis yaralı

Yaşanan olay bir kafeteryanın güvenlik kamerası ve başka bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi. Hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenerek yaralanan polis memuru, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü S.Ş.'nin ise 1.22 promil alkollü olduğu öğrenildi. - İZMİR