Alkollü Sürücü, Trafik Uygulamasından Kaçarak Yakalandı
Avcılar'da yapılan trafik uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti geri alındı ve 11 bin 434 TL ceza kesildi.

Avcılar'da trafik uygulamasından kaçan sürücü yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü sevgilisine beddua ederken, aday sürücü olduğu anlaşılınca ehliyetini kaybetti.

Olay Avcılar'da gece saatlerinde meydana geldi. Polisler tarafından yapılan trafik uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Trafik polisleri ile sürücü arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü yapılan kontrolde "aday sürücü" olduğu ortaya çıktı.Alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsın ehliyetine el konuldu. Ehliyetini kaybeden sürücüye ayrıca 11 bin 434 TL cezai işlem uygulandı.

"Polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar."

Ehliyetini kaybeden sebebini sevgilisine bağlayan ve beddua eden sürücü, "Bir bira içtim. polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti. Şimdi bunları da içeceğim. Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ben de ona 'Allah belanı versin' diyorum. Devletimiz çalışıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

