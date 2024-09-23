Üye Girişi
Haberler

Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Yaralı

Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası ve ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralarınken araç sürücülerinden birinin 1.19 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Hasan K.'nın kullandığı 07 BTY 366 plakalı otomobil ile Ekrem Y.'nin kullandığı 70 E 8215 plakalı otomobil çarpıştı. Hasan K.'nın kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek 50 metre ileride durabildi. Otomobil sürücülerinin yaralandığı kazada yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan kontrolde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenen Ekrem Y. isimli araç sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Manavgat antalya 3-sayfa Sağlık trafik Hukuk Kaza

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı! Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Ümraniye'de ne oldu? Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit mi oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });