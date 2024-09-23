Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralarınken araç sürücülerinden birinin 1.19 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Hasan K.'nın kullandığı 07 BTY 366 plakalı otomobil ile Ekrem Y.'nin kullandığı 70 E 8215 plakalı otomobil çarpıştı. Hasan K.'nın kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek 50 metre ileride durabildi. Otomobil sürücülerinin yaralandığı kazada yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan kontrolde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenen Ekrem Y. isimli araç sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay el konuldu. - ANTALYA