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Alkollü Sürücü Trafiğe Kapalı Alana Girerek Merdivende Asılı Kaldı

Alkollü Sürücü Trafiğe Kapalı Alana Girerek Merdivende Asılı Kaldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü bir sürücü, trafiğe kapalı alana girdiği otomobiliyle merdivende asılı kaldı. Olayda sürücünün 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Amasya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı 66 NC 059 plakalı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı. Edinilen bilgilere göre Tepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan henüz ismi belli olmayan sürücünün kullandığı 66 NC 059 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne döndü. İçerisinde sürücüyle beraber 3 arkadaşının bulunduğu otomobil, bir anda caddenin araç trafiğine bittiği yerde eğimli tarafta kalan yaya alanına girerek merdivenlerde asılı kaldı.

Polis ekiplerinin sürücü üzerinde yaptığı teste 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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