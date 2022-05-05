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Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşağa giren otomobil takla attı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşağa giren otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

Kaza, gece yarısı Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çorlu - Tekirdağ yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden K.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa girdi. Beton parke taşlarına çarpan otomobil takla attı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü K.S., polis tarafından yapılan kontrollerde 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü K.S.'nin daha önce de alkolden ehliyetini kaptırması nedeniyle sürücü belgesi 2 yıl iptal edildi.

Öte yandan olay yerinde konuşan sürücüler, geniş yapılan dönel kavşağın kazalara neden olduğunu, belediyenin kavşaklara çözüm bulmasını istedi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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