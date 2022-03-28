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Alkollü sürücü takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü sürücü takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılalar hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Side Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Y. idaresindeki 07 AEP 185 plakalı otomobil, Kemer Caddesinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada ağır yaralanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Fikret Y., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Alkollü sürücü takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarıldı

Alkollü sürücü takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarıldı

Alkollü sürücü takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarıldı

Alkollü sürücü takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Otomobil, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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