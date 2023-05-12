Alkollü sürücü refüjü aşıp otomobile çarptı, aydınlatma direği üzerine yıkıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjü geçip karşı şeritten gelen araçla çarpışan otomobilin üzerine, aydınlatma direği devrildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, kaza yapan otomobil sürücüsünün 54 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Eski Hisar Mahallesi Hisar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Emin Seyrek'in kullandığı 07 ANK 228 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Mustafa Ballı'nın kullandığı 07 BEC 700 plakalı otomobile çarpıştı. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada, otomobil sürücülerinden Ahmet Emin Seyrek'in 54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konularak 4 bin 064 TL para cezası uygulandı. Yıkılan direkten dolayı kamu malına zarar vermekten işlem yapıldı.