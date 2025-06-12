Alkollü Sürücü Refüje Girdi: 12 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

Kontrolünü kaybeden alkollü sürücü refüje böyle girdi: 12 bin 246 TL para cezası kesildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aşırı hızla virajı dönmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje girerek karşı yola geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsünün ehliyeti süresiz iptal edildi ve 12 bin 246 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; 2000 Evler TOKİ - Sulusaray Kavşağı'nda meydana gelen olayda; virajı aşırı hızla dönerek sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjden karşı yola geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Nevşehir polisi aracı ve sürücüsünü tespit etti. Araç sürücüsüne, 'yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL, 'saygısızca araç kullanmak' suçundan 993 TL, 'kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamak' suçundan 993 TL ve 'dönüş kurallarına uymamak' suçundan 993 TL olmak üzere toplamda 12 bin 246 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti, hem alkollü araç kullanması hem de 75 ceza puanını aşması nedeniyle süresiz olarak iptal edildi.

O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.