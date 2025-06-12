Alkollü Sürücü Refüje Girdi: 12 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de alkollü sürücünün aşırı hızla refüje girmesi sonrası ehliyeti süresiz iptal edildi ve toplamda 12 bin 246 TL para cezası kesildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolünü kaybeden alkollü sürücü refüje böyle girdi: 12 bin 246 TL para cezası kesildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aşırı hızla virajı dönmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje girerek karşı yola geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsünün ehliyeti süresiz iptal edildi ve 12 bin 246 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; 2000 Evler TOKİ - Sulusaray Kavşağı'nda meydana gelen olayda; virajı aşırı hızla dönerek sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjden karşı yola geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Nevşehir polisi aracı ve sürücüsünü tespit etti. Araç sürücüsüne, 'yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL, 'saygısızca araç kullanmak' suçundan 993 TL, 'kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamak' suçundan 993 TL ve 'dönüş kurallarına uymamak' suçundan 993 TL olmak üzere toplamda 12 bin 246 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti, hem alkollü araç kullanması hem de 75 ceza puanını aşması nedeniyle süresiz olarak iptal edildi.

O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası ünlü firmanın hisseleri bir anda çakıldı
242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Taraftarın sevgilisi yeniden formayı giyecek
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma

Başsavcılığı harekete geçiren iddia! Milyonlarca kişi diken üstünde
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.