Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, Yakınları Gazetecilere Saldırdı

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak polisten kaçan ehliyetsiz alkollü sürücünün yakınları çekim yapan gazetecilere saldırdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Caddesi Kahramanlar Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan S.T. (23), 42 AOG 201 plakalı otomobili ile cadde üzerine seyir halindeyken trafik ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil durdurularak sürücü S.T. ve araçta bulunan sürücünün yakını olan 2 kadın otomobilden indirildi. Şahısların trafik ekiplerine mukavemet göstermesinin ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sürücü S.T. kelepçe takılarak gözaltına alınmaya çalışılırken, sürücünün yakını olan kadınlar olayı görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Kadınlar, gazetecilerin çekim yaptığı telefona vurarak kendilerini görüntüleyen gazetecilerin görüntüsünü çekti ve şikayet edeceklerini belirtti. Alkolmetreye üflemeyi ret eden S.T., yakınlarının uzun süren ikna çabasının ardından alkolmetreye üflerken, 0.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yakınları polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polise mukavemet gösteren 2 kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sürücü S.T.'bin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cadde üzerinde yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da tepkisine sebep oldu. Vatandaşlar şahısların polislere zorluk çıkardıklarını ifade etti. - KONYA