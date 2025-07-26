Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, Yakınları Gazetecilere Saldırdı

Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, Yakınları Gazetecilere Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün polisten kaçması sonrası, sürücünün yakınları gazetecilere saldırarak görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Olay çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak polisten kaçan ehliyetsiz alkollü sürücünün yakınları çekim yapan gazetecilere saldırdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Caddesi Kahramanlar Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan S.T. (23), 42 AOG 201 plakalı otomobili ile cadde üzerine seyir halindeyken trafik ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil durdurularak sürücü S.T. ve araçta bulunan sürücünün yakını olan 2 kadın otomobilden indirildi. Şahısların trafik ekiplerine mukavemet göstermesinin ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sürücü S.T. kelepçe takılarak gözaltına alınmaya çalışılırken, sürücünün yakını olan kadınlar olayı görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Kadınlar, gazetecilerin çekim yaptığı telefona vurarak kendilerini görüntüleyen gazetecilerin görüntüsünü çekti ve şikayet edeceklerini belirtti. Alkolmetreye üflemeyi ret eden S.T., yakınlarının uzun süren ikna çabasının ardından alkolmetreye üflerken, 0.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yakınları polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polise mukavemet gösteren 2 kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sürücü S.T.'bin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cadde üzerinde yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da tepkisine sebep oldu. Vatandaşlar şahısların polislere zorluk çıkardıklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık

Şehitler verdiğimiz orman yangınından günler sonra sevindiren haber
Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil

Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı
Belçika Savunma Bakanı, Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktü

Atatürk mozolesinin önünde diz çöken bakan!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.