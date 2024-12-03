Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor

 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi
ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

ABD savaş uçakları Suriye semalarında! Terörist hedeflere kalkan oldular

Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaza yaparak yakalandı. Sürücünün alkol testi sonucunda 151 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

BARTIN - Bartın'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, kaza yapınca yakalandı. Şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre bartın Vural Ak kavşağında uygulama yapan ekipler, M.D idaresindeki 74 AAV 134 plakalı Honda marka otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla Orduyeri caddesi istikametine kaçmaya başladı. Ters şeritten kaçan aracın peşine düşen ekipler, yoğun sis ve sürücünün tehlikeli bir şekilde araç kullanması nedeniyle takibi bıraktı. Kazaya sebebiyet vermemek için kovalamacayı bırakan ekipler, aracın plaka kaydından adresine ve gidebileceği istikamette inceleme başlattı. Polisler, Orduyeri Caddesi'ndeki ıssız bir ara sokakta aracın yoldan çıkamış halde buldu. Alkol testinde 151 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İdari para cezası uygulanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
img

İşte Kazım Ağa'nın sır gibi sakladığı eşi
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
img

Fed faiz indirimi için sinyal verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Mallorca Barcelona maçı neden yayınlanmıyor, kanalı mı değişti? Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü? Antalya okullar tatil mi 4 Aralık Çarşamba (SON DAKİKA Antalya Valiliği Açıklaması)! Güney Kore'de darbe mi oldu? SON DAKİKA! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Aralık Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 3 Aralık Salı bugün kimler potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.