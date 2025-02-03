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Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı

Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı
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Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün 2,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, önce araçla sonra da aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin sıkı takibi yakalanan sürücü alkollü çıktı.

Bartın Orduyeri Köprüsü üzerinde bekçiler, ihbar üzerine 74 ABB 837 plakalı aracı durdurmaya çalıştı. Beyaz Tofaş Kartal marka aracın peşine düşen polis ekipleri ile araç arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin sıkı takibi sonucunda sürücü aracını Çimento Kavşağı yakınlarında bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler koşarak kaçmaya çalışan şahsı kısa sürede yakaladı.

N.B. olduğu belirlenen sürücü yapılan kontrollerde 2,18 promil alkollü çıktı.

Şahsı gözaltına alan ekipler, sürücü hakkında adli ve idari işlem başlattı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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