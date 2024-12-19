Üye Girişi
Haberler
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici

Alkollü Sürücü, Polisleri Valiye Şikayetle Tehdit Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayınca yakalandı ve görevli polisleri vadiye şikayet etmekle tehdit etti. Vali Kumbuzoğlu, polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Alkollü sürücünün valiye şikayet etmekle tehdit ettiği polislere Validen başarı belgesi

AKSARAY - Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kaza yaparak yakalanan 2.20 promil alkollü sürücünün valiye şikayet etmekle tehdit ettiği polis memurları Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Olay, gece saatlerinde Aksaray-Ankara Kara yolu üzerinde yaşanmış, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüyle polis arasındaki kovalamaca sonucu sürücü kaza yaparak yakalanmıştı. 06 S 8000 plakalı Mercedes marka otomobilden inip yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerinin müdahalesiyle kaçamadan yakalanan 2.20 promil S.A. isimli sürücü polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Polis ekiplerine güçlük çıkaran ve olmayacak sözler sarf eden, memurları çocuk gibi azarlayan S.A., "Yarın sayın valime gittiğim zaman 'Bu hareketlerde bulunduk' dersiniz, bu kelimeleri de söylersiniz" diye valiyle tehdit etti.

Bu haberin ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valilik makamıyla devletin polisini tehdit eden o sürücüye yönelik açıklama yaparak, orada görevli olan ve olaya sağduyulu yaklaşarak kanunlar çerçevesinde görevini yerine getiren polis ve bekçilere teşekkür belgesi vererek ödüllendirdi. Ardından bir açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Dün gece saatlerinde, basın ve sosyal medya kanallarına düşen ve yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz, müessif hadise hususunda kamuoyunu ve hemşehrilerimizi doğru bilgilendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bizler, bu güzel şehrin huzur ve güvenliği için, güvenlik güçlerimizle 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Dün akşam saatlerinde, rutin trafik denetlemesi esnasında, maddi hasarlı bir kazaya karışmış, akabinde de güvenlik güçlerimizin 'dur' ihtarına uymayan, üstelik görevlerini kanunlar çerçevesinde, layığıyla yapmaya çalışan, polis ve bekçi kardeşlerimize tehditler savuran bir şahıs, maalesef kötü bir örnek teşkil etmiştir. Bizler, kamu görevlisi olan herkes, Aksaray'ın huzur ve güvenliği için birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızda, Aksaraylı hemşerilerimiz, bizim en büyük destekçimizdir. Onların anlayışı, sabır ve kanunlara uyumları, bizleri son derece rahatlatmaktadır. Ancak, zaman zaman, böyle istenmedik, münferit hadiseler de yaşanmaktadır. Bunu, tüm şehrimize mal etmek, büyük bir haksızlık olur. İlgili şahsın, görevi başındaki güvenlik güçlerimizi, valilik makamı ile tehdit etmesi de son derece talihsiz ve manidar bir şey olmuştur. Şunun çok açık ve net bilinmesini isteriz ki, bizler, her zaman ve her yerde, görevini, kanunlar çevresinde ve büyük bir fedakarlıkla yapan arkadaşlarımızın herzaman yanındayız. Onlar, işlerini yaparken, bizleri ve kanunları temsilen sahadalar. Kanunların tam ve doğru tesis edilmediği hiçbir yerde, hiç kimse huzurlu ve güvende olamaz. Bu konuda, kamu görevlileri ve Aksaraylı hemşehrilerimiz olarak, birbirimize kenetlenmiş ve inanmış durumdayız. Bizler, herkesin hakkını, eşit ve adil bir şekilde korumak zorundayız. En büyük amacımız, suçluların hareket alanlarını daraltmak, nerede olurlarsa olsunlar, enselerinde olduğumuzun bilinmesidir. Elbette, ilgili şahıs, kanunların emrettiği şekilde cezai işlem görecektir. Güvenlik güçlerimizin hiç münakaşaya girmeden, kanunlar çerçevesindeki örnek davranışları hepimizin takdirini kazanmıştır. Her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini, önemle rica ederim. Aksaray'ın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan, kahraman tüm güvenlik güçleri adına kendilerini tebrik ediyorum. Ay yıldızlı al bayrağı, şerefle dalgalandıran her arkadaşımın alnından öpüyorum" dedi.

Alkollü Sürücü, Polisleri Valiye Şikayetle Tehdit Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.