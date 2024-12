Alkollü Sürücü, Polisleri Valiye Şikayetle Tehdit Etti

Alkollü sürücünün valiye şikayet etmekle tehdit ettiği polislere Validen başarı belgesi

AKSARAY - Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kaza yaparak yakalanan 2.20 promil alkollü sürücünün valiye şikayet etmekle tehdit ettiği polis memurları Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Olay, gece saatlerinde Aksaray-Ankara Kara yolu üzerinde yaşanmış, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüyle polis arasındaki kovalamaca sonucu sürücü kaza yaparak yakalanmıştı. 06 S 8000 plakalı Mercedes marka otomobilden inip yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerinin müdahalesiyle kaçamadan yakalanan 2.20 promil S.A. isimli sürücü polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Polis ekiplerine güçlük çıkaran ve olmayacak sözler sarf eden, memurları çocuk gibi azarlayan S.A., "Yarın sayın valime gittiğim zaman 'Bu hareketlerde bulunduk' dersiniz, bu kelimeleri de söylersiniz" diye valiyle tehdit etti.

Bu haberin ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valilik makamıyla devletin polisini tehdit eden o sürücüye yönelik açıklama yaparak, orada görevli olan ve olaya sağduyulu yaklaşarak kanunlar çerçevesinde görevini yerine getiren polis ve bekçilere teşekkür belgesi vererek ödüllendirdi. Ardından bir açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Dün gece saatlerinde, basın ve sosyal medya kanallarına düşen ve yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz, müessif hadise hususunda kamuoyunu ve hemşehrilerimizi doğru bilgilendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bizler, bu güzel şehrin huzur ve güvenliği için, güvenlik güçlerimizle 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Dün akşam saatlerinde, rutin trafik denetlemesi esnasında, maddi hasarlı bir kazaya karışmış, akabinde de güvenlik güçlerimizin 'dur' ihtarına uymayan, üstelik görevlerini kanunlar çerçevesinde, layığıyla yapmaya çalışan, polis ve bekçi kardeşlerimize tehditler savuran bir şahıs, maalesef kötü bir örnek teşkil etmiştir. Bizler, kamu görevlisi olan herkes, Aksaray'ın huzur ve güvenliği için birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızda, Aksaraylı hemşerilerimiz, bizim en büyük destekçimizdir. Onların anlayışı, sabır ve kanunlara uyumları, bizleri son derece rahatlatmaktadır. Ancak, zaman zaman, böyle istenmedik, münferit hadiseler de yaşanmaktadır. Bunu, tüm şehrimize mal etmek, büyük bir haksızlık olur. İlgili şahsın, görevi başındaki güvenlik güçlerimizi, valilik makamı ile tehdit etmesi de son derece talihsiz ve manidar bir şey olmuştur. Şunun çok açık ve net bilinmesini isteriz ki, bizler, her zaman ve her yerde, görevini, kanunlar çevresinde ve büyük bir fedakarlıkla yapan arkadaşlarımızın herzaman yanındayız. Onlar, işlerini yaparken, bizleri ve kanunları temsilen sahadalar. Kanunların tam ve doğru tesis edilmediği hiçbir yerde, hiç kimse huzurlu ve güvende olamaz. Bu konuda, kamu görevlileri ve Aksaraylı hemşehrilerimiz olarak, birbirimize kenetlenmiş ve inanmış durumdayız. Bizler, herkesin hakkını, eşit ve adil bir şekilde korumak zorundayız. En büyük amacımız, suçluların hareket alanlarını daraltmak, nerede olurlarsa olsunlar, enselerinde olduğumuzun bilinmesidir. Elbette, ilgili şahıs, kanunların emrettiği şekilde cezai işlem görecektir. Güvenlik güçlerimizin hiç münakaşaya girmeden, kanunlar çerçevesindeki örnek davranışları hepimizin takdirini kazanmıştır. Her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini, önemle rica ederim. Aksaray'ın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan, kahraman tüm güvenlik güçleri adına kendilerini tebrik ediyorum. Ay yıldızlı al bayrağı, şerefle dalgalandıran her arkadaşımın alnından öpüyorum" dedi.