Alkollü Sürücü, Polisle 1 Saatlik Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanırken, sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin geri alındığı ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.B.'nin kullandığı 42 DLH 40 plakalı hafif ticari araç, Abdülhamit Han Caddesi'nde polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, sanayi sitesine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. 1 saat süren kovalamacanın sonunda şahıs ve yanında bulunan arkadaşı sanayi sitesinin sokak girişi kapatılarak yakalandı. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde A.M.B.'nin 0.63 promil alkollü olduğu ve bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin geri alındığı ortaya çıkarken, şahsa 73 bin lira idari para cezası kesildi. Şahıs ve arkadaşı işlemlerinin ardından polis merkezine daha sonrasında ise sağlık kontrolleri için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA