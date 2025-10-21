Haberler

Alkollü Sürücü, Polisi Suçladı: Cezası ve Ehliyeti İptal Edildi

Kayseri'de alkollü bir sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine 'beni işimden gücümden ettin' diyerek tepki gösterdi. 0.85 promil alkollü yakalanan aday sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şirket aracıyla yakalanan alkollü sürücü, "beni işimden gücümden ettin" diyerek suçu polis ekiplerinde buldu. 0.85 promil alkollü yakalanan aday sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Ç.P.. yönetimindeki 38 AJG 120 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde; aday sürücü olan Ç.P., 0.85 promil alkollü çıktı. Alkollü olarak direksiyon başına oturan Ç.P., kendisini durduran polis ekiplerine, "beni işimden gücümden ettin" diyerek, ekipleri suçladı. Ekipler tarafından Ç.P.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılırken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
