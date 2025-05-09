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Alkollü Sürücü, Polis Uygulamasından Kaçmaya Çalıştı

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Bursa'da alkol uygulamasını gören sürücü, panikleyerek aracıyla kaldırıma yöneldi. Durdurulan sürücünün 1.13 promil alkollü olduğu belirlenirken, 27 bin 944 lira ceza kesildi.

Ekipleri görünce panikledi, kaldırımdan kaçmaya çalıştı: Yakalanınca 'konum burayı gösterdi' dedi

BURSA - Bursa'da alkol uygulamasını görünce panikleyen alkollü sürücü, aracıyla kaldırımdan kaçmaya çalıştı. Ekiplerce durdurulan sürücü, "Konum burayı gösterdi" dese de yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hız kesmeden alkol uygulamalarına devam ediyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermedi. Alkol uygulamasını gören 16 ZS plakalı otomobil sürücüsü, bir anda kaldırıma yöneldi. Polis ekiplerince önü kesilen sürücüye polis memuru, "Nereye gidiyorsun buradan, burada yol yok" diye soru sordu. Bunun üzerine alkollü sürücü, "Bir yere gitmiyordum, zaten aracı park edecektim. 2 bira içtim, onun için şey yaptım. Bana konum attılar, onun için böyle oldu" dedi.

Cezadan kaçamadı

Yapılan kontrollerde sürücünün Yavuz K. olduğu öğrenildi. Alkolmetreyi üfleyen Yavuz K., 1.13 promil alkollü çıktı. Yavuz K.'ın daha önce de ehliyetini kaptırdığı öğrenilirken, 27 bin 944 lira para cezası kesildi. Araç sahibine ise motorlu aracını sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek suçundan 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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