Alkollü Sürücü, Polis Uygulamasından Kaçarken Yakalandı

Alkollü Sürücü, Polis Uygulamasından Kaçarken Yakalandı
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Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, 'Dur' ikazına uymayıp gaza bastı. Trafik kesilerek yakalanan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini görünce gaza basan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından trafik kesilerek yakalandı. Alkollü sürücünün 'Dur' ikazına uymadan gaza bastığı anlar, saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören 16 LA plakalı otomobil, polis ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Trafik kesildi, sürücü kıskıvrak yakalandı

'Dur' ikazına uymayarak gaza basan sürücü, anons üzerine bir süreliğine trafiği kesen başka bir trafik polisi tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. Polis memurunun 'Neden kaçıyorsun' sorusuna 'Kaçmadım' diye cevap veren Baran Ç., yapılan alkol testinde 1.30 promil alkollü çıktı. Baran Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla karakola alındı.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin lira para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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