Alkollü Sürücü Polis Takibine Uğradı, Cezası 18 Bin Lira

Edinilen bilgilere göre, kentte rutin trafik denetimi yapan polis ekipleri, H.İ.O. yönetimindeki 14 DU 614 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü, polislerin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından H.İ.O., Sümer Mahallesi Bilgi Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. H.İ.O.'ya alkollü araç kullanmak ve polis ihtarına uymamak nedeniyle toplam 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
