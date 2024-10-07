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Alkollü Sürücü, Polis Takibinden Kaçarak Restorana Daldı

Alkollü Sürücü, Polis Takibinden Kaçarak Restorana Daldı
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Beylikdüzü'nde polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir restorana çarptı. Şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmadı. Sürücü, 1.54 promil alkollü olarak gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü otomobiliyle cadde üzerindeki bir restorana daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Cumartesi gece saatlerinde Barış Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada kendisine "dur" ihtarı yapılan sürücü Ö.T., ihtara uymayarak kaçmak istedi. Polis ekipleriyle kovalamacaya giren alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ö.T., Anadolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki bir restorana daldı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün restorana çarptığı ardından aracından indiği ve polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer aldı. Yaşanan kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken şüpheli şahsın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan şüphelinin 1.54 promil alkollü olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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