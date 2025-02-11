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Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki iki araca çarparak mahalle sakinlerini paniğe soktu. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Bursa'da daha önce ehliyetini alkolden kaptıran ve yeniden direksiyon başına alkollü geçen sürücü park halindeki 2 araca zarar verdi. Gece yarısı büyük gürültüyle uyanan mahalle sakinleri 'deprem oluyor' diye panik yaşarken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sürücü gözaltına alınırken, aracı otoparka çekildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 2. Cengiz Topel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü direksiyon başına geçen Uğur S., 16 K 4637 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki 16 ER 748 ve 16 V 8251 plakalı araçlara çarptı. Büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, deprem oluyor sandı. Balkonlara koşan mahalleli, gördükleri manzara sonrası durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde, Uğur S.'nin ehliyetine el konulduğu için olmadığı ve 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uğur S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, aracı ise otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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