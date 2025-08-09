Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı: Ehliyetine El Konuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine el koydu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü araç kullanan bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Şahsın ehliyetine el konuldu.

Olay, gece saatlerinde Sincan Yenikent 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü bir sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alkollü olduğunu tespit ettikleri şahsın ehliyetine el koydu. Ehliyetine el konulan sürücü polislere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası şehri karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü müstehcen film izledi, sonraki hareketi daha da skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.