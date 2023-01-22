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Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı

3. Sayfa Haberleri

Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı Pendik'te hafif ticari araç sürücüsü virajı alamayarak park halindeki 3 araca çarptı.

Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı

İSTANBUL - Pendik'te hafif ticari araç sürücüsü virajı alamayarak park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 11.45 sıralarında Batı Mahallesi Burhan Toprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 34 FTB 328 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

"Biz tostçuda yemek yerken alkollü bir sürücü gelip bütün araçlarımıza çarptı"

Mağdurlardan Uğurcan İpek "Biz tostçuda yemek yerken alkollü bir sürücü gelip bütün araçlarımıza çarptı. Mağduruz hakkımızın verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Bir başka mağdur Kadir Karakaya" Arkadaşlarla tost yiyorduk burada eğlenmeye çıkmış öyle arabamızı koymuştuk buradan alkollü bir arkadaş geliyor kendini zapt edemiyor geliyor araçlarımıza vuruyor park halindeki araçlarımız pert oluyor. Hakkımızın savunulmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - 3. Sayfa

Tragger Pendik 3. Sayfa Haberler

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