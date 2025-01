Alkollü Sürücü Otoyolda Geri Kaçırdı, Kaza Anı Kamerada

Başkentte alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otoyolda aracını geri kaçırıp arkasındaki arabaya çarptı. Olay anını arkadaki arabanın araç içi kamerası kaydederken alkollü olduğu iddia edilen şoför durumu inkar etti.

Ankara'da 19 Mayıs Bulvarı Kırıkkale istikametinde 06 JMY 55 plakalı ticari bir araç sürücüsü otoyolda geri kaçırıp arkada başka bir arabaya çarptı. Olayda kimse yaralanmazken bölgeye gelen trafik polislerine arkadaki aracın kendisine çarptığını söyleyen sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen polislere inanmayan şoför kimliğini ve ehliyetini vermek istemedi.

Geri geri çarptığı arabada bulunan araç içi kamera olayı an be an kaydederken polis olayla ilgili tutanak tuttu. - ANKARA