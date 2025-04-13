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Alkollü Sürücü Otopark Görevlisine Çarpıp Kaçtı

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İstanbul Avcılar'da alkollü bir sürücünün, otopark görevlisine çarpıp kaçtığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı, sürücüyü yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir mekan önünde bekleyen valeye, iddiaya göre sarhoş bir sürücü çarpıp kaçtı. Sürücü, kaza sonrası arabayı bırakıp olay yerinden kaçarken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü hızla ilerlediği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmenin kapısında bekleyen valeye çarptı. Kaza yapan alkollü sürücünün olay yerinden arabayı bırakıp kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaralanan valenin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otopark görevlisi personelin işletmenin kapısında beklediği esnada bir minibüsün süratle önce vatandaşa ardından ise işletmenin kapısına çarptığı ardından ise araçtan inerek uzaklaştığı anlar yer aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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