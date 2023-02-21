Alkollü sürücü önce otomobile çarptı, sonra site girişine uçtu 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2,32 promil alkollü sürücü drift atarken önce otomobile çaptı sonra site girişine uçtu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2,32 promil alkollü sürücü drift atarken önce otomobile çaptı sonra site girişine uçtu. Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda 35 LGN 30 plakalı otomobil sürücüsü F.A. (23), kavşakta drift atmaya çalışırken önce park halindeki 06 AEZ 805 plakalı otomobile çarptı, daha sonra bir sitenin girişinde demirlere takılarak merdiven basamaklarında durdu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralı olmazken sürücü F.A.'nın 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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