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Alkollü Sürücü Muz Serasına Çarptı, 5 Metre Kuralı Getirdi

Alkollü Sürücü Muz Serasına Çarptı, 5 Metre Kuralı Getirdi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili yol kenarındaki muz serasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerine yardım talebinde bulunma sırasında 5 metre kuralı getirdi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp muz serasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan ve 1.84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, sağlık ekiplerinin yardım talebine ise 5 metre kuralı getirdi. Hakkında cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Kaza, dün akşam saat 19.40 sıralarında Ekmel Mahallesi, D400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.C.A. idaresindeki 06 KG 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki muz serasına çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücü M.B.C.A.'nın 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık ve polis ekiplerine kimlik ibrazı yapmayan sürücü, ekipleri 1 saat oyaladı.

"5 metre açılır mısınız?"

Yardım taleplerine karşı sürekli 5 metre açılma kuralı koyan M.B.C.A.'yı ikna etmek kolay olmadı. Sürücü, "Kimliğini verir misin, sana yardımcı olmaya çalışıyoruz" diyen sağlık ekiplerine de "Kanunen açılır mısınız, sizi 5 metreye alayım" diye karşılık verdi. Bunun üzerine biraz uzaklaşan sağlık ekipleri, tekrar şansını denedi ancak yine uzaklığı yeterli bulmayan sürücü, 5 kuralını yineledi. Bu sırada defalarca telefon konuşması gerçekleştiren sürücü, en sonunda kimliğini ekiplere teslim etti.

Hakkında cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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