Alkollü Sürücü, Motosikletliyi Geri Manüvra ile Ezra Kaçtı

Edirne'de otomobiliyle çarptığı motosikletliyi geri manevra yaparak ezen sürücünün mahalle sakinlerince kovalandığı anlar kameraya yansıdı.

Uzunköprü ilçesinde alkollü araç sürücüsü O.D. caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü genç O.A'ya çarptı. Motosikletli kanlar içinde kalırken, alkollü otomobil sürücüsü bu kez geri manevra yaparak sürücünün üstünden geçti. Mahalle halkının olay yerine koşarak geldiğini gören alkollü sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı motosikletli genç hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE