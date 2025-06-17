Alkollü Sürücü Motosikletli Kızın Üzerinden Geçti

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Mersin'de alkollü bir otomobil sürücüsü, ters şeride girerek motosikletli bir kıza çarptıktan sonra durmadan üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alkollü otomobil sürücüsü çarptığı motosikletli kadının üzerinden geçti: Kaza anı kamerada

Mersin'de son günlerde meydana gelen motosiklet ve araçların karıştığı bazı kazalar, güvenlik kamerasında

MERSİN - Mersin'de son günlerde meydana gelen motosiklet ve araçların karıştığı kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazaların birinde görüntülere alkollü otomobil sürücüsünün ters şeride girerek karşısından gelen 16 yaşındaki motosikletli kıza çarpıp ardından durmayarak ezip geçme anları da yansıdı.

Mersin'de trafikte 840 binden fazla motorlu taşıt bulunuyor. Bunların yüzde 28'ini ise motosiklet oluşturuyor. Bu nedenle hem asayiş ve trafik polisleri kurallara uyulması düzenli olarak uygulamalar yapmasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Denetimlere rağmen kazalar meydana gelirken, bazıları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor.

Feci kaza anları kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaların biri dün akşam üzeri Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 41 yaşındaki M.K. idaresindeki 33 KY 846 plakalı otomobille ters şeride girerek, 16 yaşındaki A.N.K. yönetimindeki 33 VRS 52 plakalı motosiklete çarptı. Durmayan otomobil, düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, sürücü de jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazadan ise ara sokaktan çıkan motosikletli, minibüsle çarpışarak yaralandı.

Bir başka kazada Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bu kazada da motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazaların hepsi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 3 kazada saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - 3.Sayfa
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