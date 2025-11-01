Haberler

Alkollü Sürücü Mezarlığa Daldı, Olay Yerinden Firar Etti

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yeni mezarlığa dalması sonucu kaza meydana geldi. Sürücü olay yerinden kaçtıktan sonra geri dönerken, muhabirin sorusuna gülümseyerek yanıt verdi.

Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan bir otomobil, yeni mezarlığa daldı. Kaza mahallinden firar edip tekrar olay yerine dönen sürücü alkollü çıktı. "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabirin sorusuna gülümseyerek cevap veren sürücü, "Yoktum, başka yere gittim" dedi.

Kaza, Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiindeki toprak yolda meydana geldi. Nusratiye Mahallesi istikametine seyreden İrfan T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, mezarlığı çevreleyen demir çitlere çarptı.

Demir çitlerin bir bölümü yıkılırken, devrilmenin eşiğinden dönen otomobilden sürücü sağ salim çıkmayı başardı. Cep telefonunu arabada unutup kaza mahallini terk eden sürücü İrfan T. ise bir süre sonra tekrar olay yerine döndü.

Muhabirin sorusuna gülümseyerek cevap verdi

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü İrfan T.'nin 0,67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü İrfan T., "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabire, "Yoktum, başka yere gittim" şeklinde gülümseyerek cevap verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
