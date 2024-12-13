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Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Kazada Yaralandı

Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Kazada Yaralandı
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Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçarken kayalıklara çarparak kaza yaptı. Polis, sürücüyü kısa sürede yakaladı ve 20 bin lira para cezası kesildi.

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken kayalıklara çarparak kaza yaptı.

Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi TEKMERSAN Sanayi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. yönetimindeki cip, seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonrasında C.E. cipiyle polise izini kaybettirmeye çalışırken, girdiği arazide kayalıklara çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası aracından inerek kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 0.99 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücüye 20 bin lira para cezası yazıldı.

Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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