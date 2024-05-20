Alkollü sürücü kazaya karıştı: 3 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücü, park halindeki araçlara çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alkollü sürücü kazaya karıştı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpışması sonucu park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Muhittin Mahallesi Reşitpaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Reşitpaşa Caddesi'nde seyreden H.E. idaresindeki otomobil ile C.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller park halindeki otomobil ve minibüse çarptı.
Sürücü C.Ö. ve otomobilde bulunan M.T. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü H.E.'nin yapılan kontrolünde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü H.E. hakkında işlem başlatıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.