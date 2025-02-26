Alkollü Sürücü, Kazadan Sonra İfadesi ile Tepki Çekti

Afyonkarahisar'da 2 ay önce evine dönerken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki öğretmenin ailesi, alkollü sürücünün olaydan yaklaşık 2 ay sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sürücünün kazadan sonra araçtan inerek çarptığı öğretmenin çantasını tekmeleyip yolun kenarına atması yürekleri sızlattı.

Kaza, 25 Aralık 2024'de kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma Candan'a (23) M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs çarptı. Minibüs, Candan'a çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Candan ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Candan'ın kazanın yaşandığı mahallede bulunan bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Candan'ın kazadan sadece dakikalar önce çarşı merkezde arkadaşları ile çay toplantısında bir araya geldiği ve ardından eve dönüş yolunda dolmuştan inip yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

"Benin kardeşim trafikte canice ve vahşice katledildi"

Olayın ardından taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan M.E., Afyonkarahisar Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. M.E., görülen duruşmada olaydan yaklaşık 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruma tepki gösteren genç öğretmenin ağabeyi Recep Candan, mahkemenin kararının vicdanları yaraladığını kaydetti. Olayı kaza olarak görmediğini belirten Candan, "Benin kardeşim trafikte canice ve vahşice katledildi. 3 günce önce olayla ilgili ikinci duruşma görüldü ve çarpan kişi tahliye edildi. Çarpan kişi yüksek hız sınırındaydı ve alkollüydü kendisi" dedi.

"Kardeşim 3 aylık bir öğretmendi ama katledildi, biz adalet istiyoruz"

Sürücünün kardeşine çarptıktan sonra 40 metre sürükleyerek ezdiğini ifade eden Candan, "Şahıs kazadan sonra olay yerinden kaçmaya çalışmış. Araç da tek olmasına söylediğine rağmen başka bir kişi de olduğu ortaya çıktı yani mahkemeyi yanıltmaya yönelik beyanları olmuş. Olay yerinde kanıtları karartmaya çalışmış. Kardeşimin düşen çantasını tekmeleyerek yok etmeye çalışmış. Zaten kamera kayıtlarında da bunların hepsi mevcut. Olaydan sonra kendisi ya da ailesi bizden özür bile dilemediler, benim kardeşim 3 aylık bir öğretmendi ama katledildi. Biz kardeşim için adalet istiyoruz" diye konuştu.

Çarptığı öğretmenin çantasını tekmeleyip yol kenarına attı

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise minibüsün Candan'a çarparak altına alıp sürüklemesi ve ardından bir sokak girişindeki iş yerinin duvarına çarparak durması yer alıyor. Kaza sonrası M.E. ile birlikte araçta inen bir kişinin ise kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görülürken, M.E.'nin ise araçtan çöp kutusuna bir şeyler attığı ve çarptığı Candan'ın yerde bulunan çantasını tekmeleyerek yol kenarına attığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR