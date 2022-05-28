Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü sürücü virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü sürücü virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Olay, Muratlı- Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü sürücü T.D.'nin idaresindeki 06 SA 631 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü T.D. ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaza mahalline gelen Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Tragger Kaza 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title