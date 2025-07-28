Alkollü Sürücü Kaçarken Yakalandı

Nevşehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü 118 promil alkollü çıktı.

2000 Evler Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Muhammet E. A., kullandığı 50 FS 535 plakalı hafif ticari araç ile kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin anonsu üzerine sürücünün gittiği güzergahlara ekipler sevk edildi. Sürekli ara sokaklara giren sürücü izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucunda Nevşehir Kalesi'nde bulunan Kaya Şehir otoparkına aracını bırakıp bu sefer de yaya kaçmak istedi.

Takip eden polis ekiplerinin şahsı tanımaları üzerine, sürücünün kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet E. A. alkollü olduğu için kaçtığını söyledi.

Yapılan alkol kontrolünde 118 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye değişik maddelerden 36 bin 657 lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise trafikten men edildi.

Sürücü daha sonra gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - NEVŞEHİR