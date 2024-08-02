Alkollü sürücü gazeteciyi polise şikayet etti

Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti

Polise alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konulurken araçta bulunan kadın, "Eve gitmem lazım" diyerek gazeteciyi polise şikayet etti

AKSARAY - Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polisi görünce kaçmaya çalışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konulurken, araçta bulunan kadın önce araç içine saklandı, sonra da kameralar karşısında gazeteciyi polise şikayet etti.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 07 BGJ 804 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polisi fark edince refüjden dönerek kaçmak isteyen sürücü karşı şeritte güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerince kaçamadan yakalandı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Ümit Andıç isimli sürücü daha sonra alkol kontrolünden geçirildi. Alkolmetreyle yapılan kontrolde sürücü 0.92 promil alkollü çıkarken, araç içinde yatarak saklanmaya çalışan bir kadın, polis otosu başına gelerek gazetecinin görüntü almasını engellemek istedi. Başarılı olamayınca gazeteciye, "Sakın çekme" diyen kadın bu kez gazeteciyi polise şikayet etti. Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan kadın otomobile gönderilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Araç ise olay yerinde bulunan bir yakınına teslim edildi.