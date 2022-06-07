Alkollü sürücü forkliftle elektrik tellerini kopardı, ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu - Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücü forkliftin bomunu kaldırarak elektrik tellerinin kopardı, kopan teller park halindeki araca zarar verdi. 322 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konulurken daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin muhafaza altına alındığı ortaya çıktı.

Olay Emek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Binali Taci'nin kullandığı 34001113661 plakalı forklift iş makinesi bomu kalkmış vaziyette Emek Mahallesi 3020 Sokak'ta seyir halindeyken kavşakta bulunan elektrik tellerine çarparak kopmasına neden oldu. Kopan tellerin çıkardığı ses, patlamalar ve elektriklerin kesilmesinin oluşturduğu kargaşa ortamı, vatandaşları balkona çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine elektrik arıza ekipleri ve emniyet güçleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde forklifti kullanan Binali Taci'nin 322 promil alkollü olduğu belirlendi. Binali Taci'nin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmaktan muhafaza altında olduğu, 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

2032 yılına kadar ehliyetine el konuldu

Binali Taci hakkında park halindeki 07 FHN 73 plakalı araca zarar vermek suçundan ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Sürücü belgesi alınmasına rağmen 3. kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL olmak üzere 7 bin 348 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Binali Taci'nin sürücü belgesi 2032 yılına kadar muhafaza altına alındı.

Diğer taraftan yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar, evlerindeki elektronik eşyalarının çalışmadığını belirterek karakola şikayette bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa