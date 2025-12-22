Alkollü sürücü sollama yaparken duvara çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü, sollama yaptığı esnada otomobilin kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kaza sonrasında kullanılamaz hale gelen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Seyfeler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, T.A. idaresindeki 54 AKM 407 TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün sollama yaptığı esnada kontrolden çıkarak duvara çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücü T.A.'nın 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA