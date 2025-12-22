Haberler

Alkollü sürücü sollama yaparken duvara çarptı: 3 yaralı

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sollama sırasında kontrolü kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle duvara çarparak kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü, sollama yaptığı esnada otomobilin kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kaza sonrasında kullanılamaz hale gelen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Seyfeler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, T.A. idaresindeki 54 AKM 407 TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün sollama yaptığı esnada kontrolden çıkarak duvara çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücü T.A.'nın 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

