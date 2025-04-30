Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarı Uymadı, Kaçarken Yakalandı

Çorum'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kamyonetini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahar 1. Cadde üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayan Ç.D. isimli sürücü, 19 ACC 311 plakalı kamyonetiyle uygulama noktasından kaçtı. Sülüklü Evler mevkisinde aracını bırakıp yanında bulunan 2 şahısla birlikte yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ve beraberindeki 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamyonet ise işlemlerin ardından otoparka çekildi. - ÇORUM