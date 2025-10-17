Alkollü Sürücü Dükkanına Daldı: 1 Ağır Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil bir dükkana daldı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Olay, Sincan, Ayaş-Ankara Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı Kavşağında sabah 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ö. (20) isimli alkollü bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek, bir gayrimenkul dükkanına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, C.Ö. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA