Alkollü Sürücü Dükkanına Daldı: 1 Ağır Yaralı

Alkollü Sürücü Dükkanına Daldı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü bir sürücü, kontrolünü kaybederek bir gayrimenkul dükkanına daldı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincan, Ayaş-Ankara Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı Kavşağında sabah 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ö. (20) isimli alkollü bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek, bir gayrimenkul dükkanına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, C.Ö. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA


