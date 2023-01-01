Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri Arjantin'in Buenos Aires kentinde alkollü bir sürücü, hızla dükkana daldı. Arjantin'in Buenos Aires kentinde alkollü bir sürücü, hızla dükkana daldı. Dükkanın önündeki ve içerisindeki 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Arjantin'in Buenos Aires kentinde alkollü bir sürücü dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaya göre aşırı hızla seyreden araç, bir dükkana girdi. Dükkanın önündeki şahıs, üzerine gelen aracı son anda fark edince ezilmekten saniyelerle kurtuldu. İçeride sandalyede oturan görevli de ölümle burun buruna gelirken, önündeki masa sayesinde aracın altında kalmaktan kurtuldu. - BUENOS AIRES Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Buenos Aires Arjantin Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü - Haberler

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